Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsbeeinträchtigungen nach Unfall auf der A 8

Quierschied (ots)

Am 09.08.2025, gegen 05:49 Uhr, kam es auf der Autobahn A8 im Bereich der Anschlussstelle Merchweiler zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-Jährige Pkw-Führerin befuhr die Autobahn in Fahrtrichtung Luxemburg. Sie geriet im dortigen Baustellenbereich nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Betonmauer der Baustellenbegrenzung. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde die Betonmauer auf die Gegenfahrbahn gedrückt, sodass ein weiterer Unfallbeteiligter, der zur Unfallzeit die Gegenfahrbahn mit seinem Pkw befuhr, mit der besagten Betonmauer kollidierte. Die Unfallbeteiligten blieben allesamt unverletzt. Die Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Klärung der Unfallursache ist derzeit noch Teil der polizeilichen Ermittlungen. Aufgrund des Unfallgeschehens kam es zu Behinderungen: Eine mehrstündige (Teil-)Sperrung beider Richtungsfahrbahnen war notwendig. Die Sperrmaßnahmen wurden im weiteren Verlauf durch die Autobahnmeisterei übernommen, die sich um die schnellstmögliche Behebung des Schadens kümmert. Derzeit ist die Richtungsfahrbahn Zweibrücken nur auf einer Spur befahrbar.

