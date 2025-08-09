PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsbeeinträchtigungen nach Unfall auf der A 8

Quierschied (ots)

Am 09.08.2025, gegen 05:49 Uhr, kam es auf der Autobahn A8 im Bereich der Anschlussstelle Merchweiler zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-Jährige Pkw-Führerin befuhr die Autobahn in Fahrtrichtung Luxemburg. Sie geriet im dortigen Baustellenbereich nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Betonmauer der Baustellenbegrenzung. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde die Betonmauer auf die Gegenfahrbahn gedrückt, sodass ein weiterer Unfallbeteiligter, der zur Unfallzeit die Gegenfahrbahn mit seinem Pkw befuhr, mit der besagten Betonmauer kollidierte. Die Unfallbeteiligten blieben allesamt unverletzt. Die Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Klärung der Unfallursache ist derzeit noch Teil der polizeilichen Ermittlungen. Aufgrund des Unfallgeschehens kam es zu Behinderungen: Eine mehrstündige (Teil-)Sperrung beider Richtungsfahrbahnen war notwendig. Die Sperrmaßnahmen wurden im weiteren Verlauf durch die Autobahnmeisterei übernommen, die sich um die schnellstmögliche Behebung des Schadens kümmert. Derzeit ist die Richtungsfahrbahn Zweibrücken nur auf einer Spur befahrbar.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach
SULZ- DGL
Gärtnerstraße 12
66280 Sulzbach
Telefon: 06897/9330
E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell

  • 06.08.2025 – 20:57

    POL-SUL: Öffentlichkeitsfahndung nach demenzkrankem 85-jährigen Mann

    Saarbrücken (ots) - Seit dem 06.08.2025 wird der 85-jährige Arnold K. aus 66125 Saarbrücken vermisst. Letztmalig wurde Herr K. am Nachmittag des 06.08.2025, gegen 14:15 Uhr, von Pflegekräften in einem Seniorenheim im Saarbrücker Ortsteil Dudweiler gesehen. Herr K. leidet unter einer fortgeschrittenen Demenz und ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Zur ...

    mehr
  • 30.07.2025 – 00:01

    POL-SUL: Täterfestnahme eines Graffitisprayers auf frischer Tat

    Saarbrücken (ots) - Am Dienstag, den 29. Juli 2025 wurde gegen 17:45 Uhr durch einen aufmerksamen Zeugen festgestellt, dass ein Mann mit zwei grünen Sprühdosen im Bereich Saarbrücken-Herrensohr unterwegs war. Der Zeuge verfolgte den späteren Beschuldigten auf Abstand und konnte die Person beim Anbringen von mehreren sog. Graffiti-Tags an unterschiedlichen Tatorten beobachten. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten ...

    mehr
