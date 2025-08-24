PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sulzbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Schwerer Verkehrsunfall in Sulzbach

Sulzbach/Saar (ots)

Am späten Abend des 22. August 2025 gegen 21:20 Uhr kam in der Sulzbachtalstraße am Ortsausgang Sulzbach zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein in Richtung Dudweiler fahrender PKW aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und dabei frontal mit einem entgegenkommenden PKW kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das entgegenkommende Fahrzeug in zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge geschleudert. Der 29-jährige Fahrer des entgegenkommenden PKW wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in einer Saarbrücker Klinik stationär aufgenommen. Der 24-jährige Fahrzeugführer des unfallverursachenden PKW wurde zur weiteren medizinischen Versorgung leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert, wo ihm zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe entnommen wurde. Die beiden PKW, die beide einen Totalschaden erlitten, wurden durch Abschleppdienste von der Unfallörtlichkeit entfernt. Es traten Betriebsstoffe aus, sodass neben der Freiwilligen Feuerwehr und dem Bauhof der Stadt Sulzbach auch eine Spezialfirma zur Fahrbahnreinigung beauftragt werden musste. Die Sulzbachtalstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten ca. vier Stunden lang vollgesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei Sulzbach auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach
PHK Scherer
Gärtnerstraße 12
66280 Sulzbach
Telefon: 06897/9330
E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sulzbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sulzbach
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sulzbach
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 08:46

    POL-SUL: Verkehrsbeeinträchtigungen nach Unfall auf der A 8

    Quierschied (ots) - Am 09.08.2025, gegen 05:49 Uhr, kam es auf der Autobahn A8 im Bereich der Anschlussstelle Merchweiler zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-Jährige Pkw-Führerin befuhr die Autobahn in Fahrtrichtung Luxemburg. Sie geriet im dortigen Baustellenbereich nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Betonmauer der Baustellenbegrenzung. Aufgrund des ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 20:57

    POL-SUL: Öffentlichkeitsfahndung nach demenzkrankem 85-jährigen Mann

    Saarbrücken (ots) - Seit dem 06.08.2025 wird der 85-jährige Arnold K. aus 66125 Saarbrücken vermisst. Letztmalig wurde Herr K. am Nachmittag des 06.08.2025, gegen 14:15 Uhr, von Pflegekräften in einem Seniorenheim im Saarbrücker Ortsteil Dudweiler gesehen. Herr K. leidet unter einer fortgeschrittenen Demenz und ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren