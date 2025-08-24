Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Schwerer Verkehrsunfall in Sulzbach

Sulzbach/Saar (ots)

Am späten Abend des 22. August 2025 gegen 21:20 Uhr kam in der Sulzbachtalstraße am Ortsausgang Sulzbach zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein in Richtung Dudweiler fahrender PKW aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und dabei frontal mit einem entgegenkommenden PKW kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das entgegenkommende Fahrzeug in zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge geschleudert. Der 29-jährige Fahrer des entgegenkommenden PKW wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in einer Saarbrücker Klinik stationär aufgenommen. Der 24-jährige Fahrzeugführer des unfallverursachenden PKW wurde zur weiteren medizinischen Versorgung leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert, wo ihm zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe entnommen wurde. Die beiden PKW, die beide einen Totalschaden erlitten, wurden durch Abschleppdienste von der Unfallörtlichkeit entfernt. Es traten Betriebsstoffe aus, sodass neben der Freiwilligen Feuerwehr und dem Bauhof der Stadt Sulzbach auch eine Spezialfirma zur Fahrbahnreinigung beauftragt werden musste. Die Sulzbachtalstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten ca. vier Stunden lang vollgesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei Sulzbach auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell