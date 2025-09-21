Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Trunkenheitsfahrt mit einem Rasentraktor endet auf Polizeidienststelle

66299 Friedrichsthal - Bildstock (ots)

Am frühen Morgen des 21.09.2025 staunten die Beamten der Polizeiinspektion Sulzbach nicht schlecht, als sie durch zwei Zeugen über einen benzinbetriebenen Rasentraktor in Kenntnis gesetzt wurden, welcher mit drei Personen besetzt durch die Neunkircher Straße in 66299 Friedrichsthal - Bildstock geführt wurde. Der Rasentraktor war hierbei mit einer lautstarken Hupe ausgestattet, welche zahlreiche Anwohner aus dem Schlaf riss.

Der ca. 30-jährige männliche Fahrer des Rasentraktors konnte schließlich gegen 06:40 Uhr in der nahegelegenen Sandstraße angetroffen und einer anlassbezogenen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Aufgrund seiner äußerst erheblichen Alkoholisierung musste er die eingesetzten Beamten auf hiesige Dienststelle begleiten, wo eine Blutentnahme veranlasst wurde. Der Führerschein des Fahrzeugführers aus dem Regionalverband Saarbrücken wurde beschlagnahmt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich im Falle sachdienlicher Hinweise unter der Rufnummer 06897-9330 mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell