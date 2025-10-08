Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sattelzug verunglückt

Weimar (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 08:15 Uhr verunglückte der Fahrer eines Sattelzuges auf der B85 in der Ortslage Lengefeld im Weimarer Land. Der 60-Jährige befuhr die B85 aus Richtung Blankenhain kommend und verlor aufgrund eines akuten medizinischen Problems am Ortsausgang die Kontrolle über sein Gespann. Der Sattelzug kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine Grünfläche und prallte hier vermutlich ungebremst frontal gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls fällte den Baum und dieser fiel auf ein dahinter abgestelltes landwirtschaftliches Fahrzeug. Der Gesamtschaden des Unfalles wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Der verunglückte Fahrer verstarb an der Unfallstelle, die hinzu gerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die B85 musste für die Zeit der Unfallaufnahme bis gegen 10:00 Uhr komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell