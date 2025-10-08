LPI-J: Betrunken auf dem E-Scooter
Apolda (ots)
Am Dienstagabend befuhr ein 27-jähriger mit seinem E-Scooter die August-Bebel-Straße in Apolda. Eine Verkehrskontrolle ergab, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erzielte einen Wert von 0,70 Promille. Eine entsprechende Anzeige erwartet ihm nun.
