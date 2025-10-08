PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beendigung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 62-jährigen Weimarer

Weimar (ots)

Der seit Dienstag, den 07.10.2025 per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte 62-Jährige aus Weimar konnte am heutigen Morgen wohlbehalten aufgegriffen werden. Die Polizei Weimar bedankt sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

