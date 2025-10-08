LPI-J: Beendigung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 62-jährigen Weimarer
Weimar (ots)
Der seit Dienstag, den 07.10.2025 per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte 62-Jährige aus Weimar konnte am heutigen Morgen wohlbehalten aufgegriffen werden. Die Polizei Weimar bedankt sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung.
