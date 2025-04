Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aus dem Auto heraus angespuckt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der sich am Mittwochmittag in der Steinstraße daneben benommen hat. Nach Angaben eines 39-jährigen Mannes fuhr der Unbekannte gegen 12.35 Uhr an ihm vorbei und spuckte ihn durch das geöffnete Seitenfenster an.

Eine Beschreibung des Fahrzeugs oder des Fahrers liegt leider nicht vor. Zeugen, die zur fraglichen Zeit in der Steinstraße unterwegs waren und die Szene beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Jemanden anzuspucken, gilt strafrechtlich als Beleidigung und kann sogar als Körperverletzung eingestuft werden. |cri

