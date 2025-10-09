Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots)

Von Dienstagnachmittag bis Mittwoch Mittag hatte die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes ihr Fahrzeug in der Heinrich-Heine-Straße in Stadtroda abgeparkt. In diesem Zeitraum wurde der Pkw von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt, welches pflichtwidrig die Unfallstelle verließ. Es werden Zeugen gesucht, welche ein Unfallgeschehen oder ein mögliches Verursacherfahrzeug am Unfallort beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter Tel.: 0361574356210 entgegen.

