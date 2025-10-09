LPI-J: aus Unachtsamkeit aufgefahren
Jena (ots)
Mittwochvormittag befuhr ein 27jähriger Seatfahrer die Saalstraße in Kahla. Hierbei bemerkte er den vor ihm abbremsenden Pkw zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden zum Glück nicht verletzt
