LPI-J: aus Unachtsamkeit aufgefahren

Apolda (ots) - Einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz stellten am Dienstagabend die Polizeibeamten in Apolda fest. Eine 22-jährige fuhr mit ihrem E-Scooter die Erfurter Straßen entlang. Hierbei war sie jedoch nicht im Besitz einer gültigen Versicherung für den E-Scooter. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

