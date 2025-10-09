Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorrad gestohlen

Jena (ots)

Am frühen Dienstagabend teile ein 28-Jähriger der Polizei den Diebstahl seines Motorrades mit. Dieses hatte er an seiner Wohnanschrift in der Schützenhofstraße abgeschlossen geparkt. Ein unbekannter Täter brach das Lenkradschloss auf und nahm folglich das Motorrad der Marke Husqvarna im Wert von ca. 9000,00 Euro mit. Die Tat soll sich im Zeitraum vom 02.10.2025, 12:00 Uhr - 07.10.2025, 18:00 Uhr ereignet haben. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Jena unter 03641-810 oder per Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell