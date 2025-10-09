Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Autohaus eingebrochen

Jena (ots)

Im Tatzeitraum vom 07.10.2025,18:00 Uhr - 08.10.2025, 07:00 Uhr kam es in einem Autohaus in der Unterdorfstraße zu einem Einbruch. Dies stellte ein Mitarbeiter am frühen Mittwochmorgen fest, als er die durchwühlten Räumlichkeiten entdeckte. Dabei schlug ein unbekannter Täter eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Aus dem Autohaus entwendete der Täter folglich ein Testgerät sowie weitere elektronische Geräte im Gesamtwert von 6870,00 Euro und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Jena telefonisch unter 03641-810 oder per Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell