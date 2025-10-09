LPI-J: Zum Glück nur leicht verletzt
Apolda (ots)
Eine Pkw-Fahrerin wollte am Mittwochmorgen rückwärts von einem Parkplatz auf die Straße fahren. Ein, auf der Fahrbahn befindlicher Rollerfahrer, bemerkte dies, wich aus und kam hierdurch zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich der Rollerfahrer leicht, außerdem entstand ein Schaden an Roller und Helm. Die Fahrzeugfahrerin blieb unverletzt.
