LPI-J: Zum Glück nur leicht verletzt

Jena (ots) - Im Tatzeitraum vom 07.10.2025,18:00 Uhr - 08.10.2025, 07:00 Uhr kam es in einem Autohaus in der Unterdorfstraße zu einem Einbruch. Dies stellte ein Mitarbeiter am frühen Mittwochmorgen fest, als er die durchwühlten Räumlichkeiten entdeckte. Dabei schlug ein unbekannter Täter eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Aus dem Autohaus entwendete der Täter folglich ein Testgerät sowie weitere elektronische Geräte im Gesamtwert ...

mehr