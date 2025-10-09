PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zum Glück nur leicht verletzt

Apolda (ots)

Eine Pkw-Fahrerin wollte am Mittwochmorgen rückwärts von einem Parkplatz auf die Straße fahren. Ein, auf der Fahrbahn befindlicher Rollerfahrer, bemerkte dies, wich aus und kam hierdurch zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich der Rollerfahrer leicht, außerdem entstand ein Schaden an Roller und Helm. Die Fahrzeugfahrerin blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena

  • 09.10.2025 – 11:45

  • 09.10.2025 – 02:52

  • 09.10.2025 – 02:51

