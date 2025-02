Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mehrere Festnahmen nach gefährlicher Körperverletzung

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Dienstagabend kam es am Bahnhof Berlin-Ostkreuz zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Bundespolizei nahm mehrere Personen fest.

Gegen 17:50 Uhr erhielt die Bundespolizei Kenntnis über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Bahnhof Ostkreuz. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten vor Ort die fünf Tatbeteiligten und nahmen sie vorläufig fest. Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei 15- und 16-jährige Ukrainer und einen 21-jährigen russischen Staatsangehörigen, die zwei 25- und 27-jährige Kameruner durch Faustschläge und Tritte verletzt haben sollen. Eine Videoauswertung ergab, dass der 21-Jährige die beiden Kameruner unvermittelt aus einer Gruppe heraus angriff. Daraus ergab sich eine wechselseitige, gefährliche Körperverletzung mit weiteren Faustschlägen. Zwei unbeteiligte Zeugen versuchten zwischenzeitlich erfolglos die fünf Personen voneinander zu trennen. Als sich die Auseinandersetzung auf Gleis 13/14 verlagerte, stürzte einer der Beteiligten in das Fernbahngleis, welches folglich kurzfristig gesperrt wurde. Sicherheitsmitarbeitende der Deutschen Bahn sowie weiteren Zeugen gelang es letztlich die Personengruppe zu trennen und übergaben sie an Einsatzkräfte der Bundespolizei.

Der 21-Jährige erlitt Hautabschürfungen im Gesicht und verzichtete auf ärztliche Behandlung. Angeforderte Rettungskräfte versorgten die beiden Kameruner medizinisch und brachten beide wegen des Verdachts einer Gehirnerschütterung und einer Rippenverletzung in umliegende Krankenhäuser.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie Körperverletzung gegen die bereits polizeibekannten Männer ein und sicherte Videosequenzen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten alle Beteiligten ihren Weg fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell