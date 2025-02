Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mann bedroht Reisende mit Schreckschusswaffe

Berlin (ots)

Montagabend nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, nachdem er Reisende mit einer Schreckschusswaffe am Bahnhof Messe-Nord bedroht haben soll.

Gegen 22:30 Uhr soll ein Mann auf dem Bahnsteig zwei Reisende zunächst verbal beleidigt und anschließend eine Waffe aus seiner Bauchtasche gezogen haben. Die zwei Reisenden wählten in einem Zug in Richtung des Bahnhofs Messe-Nord den Notruf. Auch der Mann mit der Waffe stieg in den Zug und konnte am Bahnhof Messe-Nord von alarmierten Einsatzkräften der Polizei Berlin vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 30-jährigen Deutschen fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe mit Munition und stellten diese als Beweismittel sicher. Eine Atemalkoholmessung ergab 2,10 Promille und ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Einer Blutentnahme durch einen Arzt stimme der 30-Jährige freiwillig zu.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung gegen den wegen ähnlicher Delikte polizeibekannten Mann ein. Da der Mann seinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, entließen die Einsatzkräfte ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

