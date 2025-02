BPOLD-B: Vier Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gefasst

Berlin - Prenzlauer Berg (ots) - Freitagmorgen nahm die Bundespolizei am Bahnhof Greifswalder Straße zwei Männer vorläufig fest, nachdem diese eine S-Bahn besprühten. Gegen 4 Uhr stellten zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei zwei Männer auf frischer Tat, die eine S-Bahn in der Zugbildungsanlage am Bahnhof Greifswalder Straße auf einer Fläche von etwa ca. 16 Quadratmetern besprühten. Die Beamtinnen und Beamten ...

