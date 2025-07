Polizei Dortmund

POL-DO: 20-Jähriger mit Messer in Lünen leicht verletzt - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Lfd. Nr.: 0579

In der Nacht zum Donnerstag (03.07.) kam es in Lünen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Verlauf ein 20-Jähriger mit einem Messer leicht verletzt wurde. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Im Vorfeld der Tat beleidigte und bedrohte ein 19-Jähriger (aus Bergkamen) einen 20-jährigen Lüner und dessen Freundin über Social Media. Die beiden Männer verabredeten sich daraufhin zu einer Aussprache. Wenige Minuten nach Mitternacht trafen sich die beiden an einem Kiosk an der Kurt-Schumacher-Straße.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten beide Männer in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der auch eine Kleiderstange eingesetzt wurde. Der Kioskbesitzer und ein weiterer Zeuge wurden auf die Situation aufmerksam und konnten dem 20-Jährigen die Kleiderstange entreißen. Der 19-Jährige versuchte unterdessen, mit seinem Fahrrad zu flüchten.

Der Lüner lief anschließend seinem Kontrahenten hinterher und zog ihn vom Fahrrad. Der 19-Jährige stürzte, zog daraufhin ein Messer und verletzte den Lüner damit am Hals. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte den 19-Jährigen an der Kamener Straße antreffen und widerstandslos festnehmen.

Eine Rettungsdienstbesatzung versorge die leichten Verletzungen des 20-Jährigen. Die Beamten stellten die Kleiderstange sowie das Messer sicher. Da die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft bei dem 19-Jährigen nicht vorlagen, konnte er die Polizeiwache nach Abschluss aller Maßnahmen, unter anderem einer erkennungsdienstlichen Behandlung, verlassen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein, eine separate Strafanzeige gegen den 19-Jährigen wegen Beleidigung und Bedrohung wurde ebenfalls gefertigt. Eine Aufnahme in das Messertrageverbotskonzept wird geprüft.

