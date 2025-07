POL-DO: E-Scooter-Fahrer stößt mit Fußgängerin mit Kinderwagen zusammen - Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0574 Durch eine aufmerksame Bankmitarbeiterin konnte am Dienstag (1. Juli 2025) ein Betrug in Lünen verhindert werden. Die Legende diesmal: Einbrecher würden sich in der Nachbarschaft aufhalten. Für die Festnahme werde Geld benötigt. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. Die 88-jährige Seniorin erhielt um 10:30 Uhr einen Anruf. Ein ...

mehr