Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahmen nach versuchtem Fahrzeugaufbruch in der Knappenstraße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0575

Am Mittwoch (2. Juli) wurde die Polizei gegen 03:15 Uhr zu einem Einsatz in der Knappenstraße gerufen. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass mindestens eine männliche Person versuchte, in ein Fahrzeug einzudringen. Aufmerksame Zeugen hatten die Tatverdächtigen zuvor beobachtet und den Notruf der Polizei "110" verständigt.

Als die Beamten eintrafen, flüchtete ein Tatverdächtiger über den Vogelpothsweg in Richtung Universität. Um den Flüchtigen zu fassen, wurde Diensthund Jack, ein zertifizierter Schutz- und Personenspürhund, eingesetzt. Der Hund nahm die Fährte auf und folgte der menschlichen Spur durch die Umgebung.

Der Diensthund führte die Einsatzkräfte zunächst über die Knappenstraße in östliche Richtung, bis zur Sengsbank, wo ein verdächtiger Rucksack gefunden wurde. Ob es sich hierbei auch um Diebesgut handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Suche wurde fortgesetzt, wobei der Hund die Spur weiterverfolgte, durch die Straßen und Grünflächen in der Umgebung führte und schließlich an der Kreuzung zur Knappenstraße endete.

Dank der schnellen und gezielten Fährtenarbeit konnten kurze Zeit später zwei 35-jährige Dortmunder festgenommen werden.

Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell