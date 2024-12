Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Kollision zwischen Straßenbahn und PKW

Bonn (ots)

Bonn-Beuel, St. Augustiner Straße; 19.12.2024 07:55 Uhr

Am Morgen kollidierte eine Straßenbahn im Kreuzungsbereich der St. Augustiner Straße und der Niederkasseler Straße in Beuel mit einem PKW. Die Fahrerin des PKW wurde leicht verletzt, konnte sich jedoch eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde durch den Rettungsdienst und einen Notarzt versorgt. Im Anschluss erfolgte der Transport in ein Bonner Krankenhaus. Eine Frau in der Straßenbahn erlitt durch die Notbremsung leichte Prellungen, sie wurde vom Rettungsdienst in Augenschein genommen, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die Maßnahmen von Feuerwehr und Rettungsdienst waren nach rund einer Stunde beendet. Durch die notwendigen Sperrungen der Straßen und Gleise kam es im Umfeld zur Zeit des Berufsverkehrs zu starken Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst von den Feuerwachen 1 und 2 sowie von der Löscheinheit Beuel der Freiwilligen Feuerwehr.

