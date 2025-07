Polizei Dortmund

POL-DO: Präsenzkonzept Fokus: Polizei Dortmund zeigt auch bei heißem Sommerwetter Präsenz und trifft zahlreiche Maßnahmen

Trotz des heißen Sommerwetters waren die Einsatzkräfte des Präsenzkonzeptes Fokus der Dortmunder Polizei wieder an stark frequentierten Orten in der Innen- und Nordstadt unterwegs. Das Ziel: Präsenz zeigen und für die öffentliche Sicherheit sorgen.

Am Montag (30. Juni 2025) kontrollierten die Einsatzkräfte Personen am Nordausgang des Dortmunder Bahnhofs. Dabei konnte eine Person festgestellt werden, welche gegen eine räumliche Beschränkung verstieß. Er erhielt eine Anzeige. Wenig später beobachteten die Beamten einen Handel mit Betäubungsmitteln. Die beteiligten Personen wurden kontrolliert und erhielten ebenfalls eine Anzeige. Die Betäubungsmittel und das Bargeld wurden sichergestellt. Insgesamt waren die sonst so stark frequentierten Orte wenig besucht.

Auch am Dienstag (1. Juli 2025) kontrollierten die Einsatzkräfte wieder Personen am Dortmunder Hauptbahnhof. Im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofes wurde ein Bunker mit Betäubungsmitteln aufgedeckt. Hier verstießen zwei der drei Händler zusätzlich noch gegen räumliche Beschränkungen. Das Trio erhielt Platzverweise und entsprechende Anzeigen. Bei einer späteren Kontrolle eines Mannes auf der Mallinckrodtstraße fanden die Beamten Heroin. Die Folgen: Sicherstellung und Anzeige. Bei einer Kontrolle einer Tiefgarage in der Lauenburger Straße fanden die Einsatzkräfte Haschisch, eine Feinwaage sowie zahlreiches Verpackungsmaterial und stellten alles sicher.

Einen Volltreffer landeten die Beamten am Mittwochnachmittag (2. Juli 2025). Bei einer Verkehrskontrolle auf der Heinrich-August-Schulte Straße trafen sie einen 20-jährigen Mercedesfahrer an. Er hatte weder einen Führerschein noch entsprechende Dokumente für das Auto dabei. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem sind die Kennzeichen am Mercedes eine Totalfälschung und der 20-Jährige stand noch unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain. Der Mercedes und die Kennzeichen wurden sichergestellt. Den Fahrer erwarten nun mehrere Anzeigen.

Bei starker Mittagshitze warteten rund 150 Personen auf Einlass ins Schwimmbad am Dietrich-Keuning-Park. Dieses war jedoch mit Besuchenden ausgelastet, sodass kein weiterer Einlass gewährt werden konnte. Die Polizisten rieten den Familien mit vorwiegend kleinen Kindern, sich aus der Hitze zu entfernen, um gesundheitliche Folgen zu vermeiden. Die Bürgergespräche zeigten dahingehend Erfolg.

Gegen frühen Abend beobachteten die Beamten erneut einen Handel mit Betäubungsmitteln am Nordausgang des Bahnhofes. Die Betäubungsmittel stellten die Einsatzkräfte sicher, die Männer erhielten Anzeigen und Platzverweise. Einer der beiden, ein 27-Jähriger, kam dem Platzverweis nicht nach. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Durchsetzung des Platzverweises ins Polizeigewahrsam gebracht. Da er zusätzlich gegen seine räumliche Beschränkung verstieß, kam eine weitere Anzeige hinzu.

