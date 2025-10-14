Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Großenkneten, OT Ahlhorn - Brand eines Doppelhauses im Kasinowald

Delmenhorst (ots)

Am 14.10.2025, gegen 13:50 Uhr, wurde der Feuerwehr der Dachstuhlbrand eines Doppelhauses in Großenkneten, Ortsteil Ahlhorn, im Kasinowald gemeldet. Nach jetzigem Ermittlungsstand geriet aus noch ungeklärter Ursache der Dachstuhl der rechten Doppelhaushälfte (Endhaus) in Brand.

Bei dem Gebäudekomplex handelt es sich um insgesamt drei aneinandergereihte Doppelhäuser, die wiederum baulich miteinander verbunden sind (leicht versetzt).

Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr- und Polizeikräfte stand die betroffene Doppelhaushälfte in Vollbrand. Ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses konnte durch die Feuerwehren nicht verhindert werden.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich die jeweiligen Bewohner nicht im Objekt. Zu Personenschäden ist es daher nicht gekommen.

Beide Brandobjekte sind nicht mehr bewohnbar.

Die Straße "Kasinowald" wurde im Bereich des Brandortes für den Zeitraum des Einsatzes der Rettungskräfte gesperrt.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 250.000 EUR geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell