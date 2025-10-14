PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Großenkneten, OT Ahlhorn - Brand eines Doppelhauses im Kasinowald

Delmenhorst (ots)

Am 14.10.2025, gegen 13:50 Uhr, wurde der Feuerwehr der Dachstuhlbrand eines Doppelhauses in Großenkneten, Ortsteil Ahlhorn, im Kasinowald gemeldet. Nach jetzigem Ermittlungsstand geriet aus noch ungeklärter Ursache der Dachstuhl der rechten Doppelhaushälfte (Endhaus) in Brand.

Bei dem Gebäudekomplex handelt es sich um insgesamt drei aneinandergereihte Doppelhäuser, die wiederum baulich miteinander verbunden sind (leicht versetzt).

Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr- und Polizeikräfte stand die betroffene Doppelhaushälfte in Vollbrand. Ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses konnte durch die Feuerwehren nicht verhindert werden.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich die jeweiligen Bewohner nicht im Objekt. Zu Personenschäden ist es daher nicht gekommen.

Beide Brandobjekte sind nicht mehr bewohnbar.

Die Straße "Kasinowald" wurde im Bereich des Brandortes für den Zeitraum des Einsatzes der Rettungskräfte gesperrt.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 250.000 EUR geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK, DSL PI DEL
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 10:30

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Lemwerder verletzt

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Lemwerder ist am Montag, 13. Oktober 2025, gegen 15:40 Uhr, ein Kleinbus auf die Seite gekippt. Zwei Personen haben leichte Verletzungen erlitten. Ein 68-jähriger Mann aus Delmenhorst war mit dem Kleinbus auf der Bardewischer Straße unterwegs und wollte die Industriestraße queren. Dabei übersah er den Kleinwagen einer ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 15:03

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth ist am Montag, 13. Oktober 2025, 09:30 Uhr, eine Person verletzt worden. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Eine 45-jährige Frau aus dem Kreis Osterholz war mit einem Audi auf der B212 in Richtung Elsfleth unterwegs. Kurz hinter der Huntebrücke bog sie nach links auf die Landesstraße in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren