Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen ist am Montag, 13. Oktober 2025, 11:15 Uhr, eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Es entstand zudem hoher Sachschaden.

Ein 56-jähriger Mann aus Wildeshausen war mit einem Audi auf dem Südring unterwegs und wollte die Goldenstedter Straße queren, um die Fahrt auf der Straße "Zur Kuhtrade" fortzusetzen. Dabei übersah er den Kleinwagen einer 35-Jährigen aus Wildeshausen, die die Goldenstedter Straße in Richtung Kleinenkneten befuhr.

Die 35-Jährige prallte mit ihrem Kleinwagen in die linke Seite vom Audi und klagte anschließend über Schmerzen im Oberkörper. In medizinische Behandlung wollte sie sich aber eigenständig begeben. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Die Schäden wurden auf mindestens 15.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell