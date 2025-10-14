PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Lemwerder verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Lemwerder ist am Montag, 13. Oktober 2025, gegen 15:40 Uhr, ein Kleinbus auf die Seite gekippt. Zwei Personen haben leichte Verletzungen erlitten.

Ein 68-jähriger Mann aus Delmenhorst war mit dem Kleinbus auf der Bardewischer Straße unterwegs und wollte die Industriestraße queren. Dabei übersah er den Kleinwagen einer 44-Jährigen aus Ganderkesee, die die Industriestraße in Richtung B212 befuhr. Der Kleinwagen prallte frontal in die Seite des Kleinbusses, der dadurch zurückgeschleudert wurde und auf die Beifahrerseite kippte.

Der 68-Jährige und ein 23-jähriger Fahrgast aus Lemwerder konnten sich selbstständig aus dem Bus befreien. Der 68-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Auch die 44-jährige Fahrerin des Kleinwagens musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 23-jährige Mitfahrer im Kleinbus blieb unverletzt. Durch den Unfall entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Am Unfallort kam es bis 17:30 Uhr zu Behinderungen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

