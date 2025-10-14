Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Lemwerder verletzt
Delmenhorst (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Lemwerder ist am Montag, 13. Oktober 2025, gegen 15:40 Uhr, ein Kleinbus auf die Seite gekippt. Zwei Personen haben leichte Verletzungen erlitten.
Ein 68-jähriger Mann aus Delmenhorst war mit dem Kleinbus auf der Bardewischer Straße unterwegs und wollte die Industriestraße queren. Dabei übersah er den Kleinwagen einer 44-Jährigen aus Ganderkesee, die die Industriestraße in Richtung B212 befuhr. Der Kleinwagen prallte frontal in die Seite des Kleinbusses, der dadurch zurückgeschleudert wurde und auf die Beifahrerseite kippte.
Der 68-Jährige und ein 23-jähriger Fahrgast aus Lemwerder konnten sich selbstständig aus dem Bus befreien. Der 68-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Auch die 44-jährige Fahrerin des Kleinwagens musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 23-jährige Mitfahrer im Kleinbus blieb unverletzt. Durch den Unfall entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Am Unfallort kam es bis 17:30 Uhr zu Behinderungen.
