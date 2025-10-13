Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth ist am Montag, 13. Oktober 2025, 09:30 Uhr, eine Person verletzt worden. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Eine 45-jährige Frau aus dem Kreis Osterholz war mit einem Audi auf der B212 in Richtung Elsfleth unterwegs. Kurz hinter der Huntebrücke bog sie nach links auf die Landesstraße in Richtung Oldenburg ab und übersah dabei den Kleinwagen einer 26-Jährigen aus Brake, die die Bundestraße in Richtung Berne befuhr. Der Kleinwagen prallte frontal in die rechte Seite vom Audi und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Audi schleuderte nach dem Zusammenstoß in den Einmündungsbereich der Landesstraße und kollidierte hier mit dem stehenden Kleintransporter eines 28-Jährigen aus dem Kreis Vechta, der auf die B212 einfahren wollte.

Die 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von mindestens 15.000 Euro. Am Unfallort kam es bis ungefähr 11:00 Uhr zu Behinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell