POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Ganderkesee-Hoyerswege +++ Zwei Personen verletzt +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B213 in Hoyerswege wurden am Sonntag, 12. Oktober 2025, 12:20 Uhr, zwei Personen verletzt. Es entstanden hohe Sachschäden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 50-jähriger Mann aus Ganderkesee die B213 mit einem Transporter in Richtung Delmenhorst. Bei roter Ampel fuhr er in Hoyerswege in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hier mit dem VW einer 54-Jährigen aus Groß Ippener, die den Bereich vom Holzkamper Damm in Richtung Ganderkesee queren wollte.

Nach dem Zusammenprall schleuderte der VW gegen einen Ampelmasten und kam auf dem abschüssigen Grünstreifen zum Stillstand. Die 54-Jährige wurde von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr aus ihrem Auto befreit und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Der Transporter des 50-Jährigen kollidierte ebenfalls mit dem Ampelmast. Der Mann konnte sein Fahrzeug selbständig verlassen. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von etwa 42.000 Euro. Die Ampel war nach dem Unfall nicht mehr betriebsbereit. Einige Teile drohten auf die Fahrbahn zu fallen und mussten durch die Straßenmeisterei gesichert werden. Am Unfallort kam es bis 15:00 Uhr zu Behinderungen.

