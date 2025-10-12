Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Autobahndreieck Stuhr +++ Zwei Personen schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 12. Oktober 2025, ereignete sich gegen 09:45 Uhr auf der Autobahn 1 in Höhe des Autobahndreieck Stuhr in Fahrtrichtung Bremen, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Der Unfallort befindet sich im Bereich der Gemarkung Stuhr, Landkreis Diepholz.

Die 34 Jahre alte Fahrzeugführerin aus dem Kreis Kleve befuhr mit ihrem Pkw Skoda die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen. Im Autobahndreieck Stuhr geriet sie in Höhe der Ausfahrt zur A 28 nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zuerst gegen den dort befindlichen Anpralldämpfer und danach gegen den Masten eines Vorwegweisers. Das Fahrzeug kam hochkant, mit der Fahrzeugfront nach oben zeigend, an diesem Masten zum Stillstand, so dass die Fahrerin und ihr 40 Jahre alter Beifahrer das Fahrzeug nicht verlassen konnten.

Die Personen wurden durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen und mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. An der Unfallstelle wurden sie durch einen Notarzt, der mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen wurde, versorgt. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, sowie die Landung des Rettungshubschraubers wurde die A 1 in Richtung Bremen bis ca. 11:30 Uhr voll gesperrt. Es bildete sich ein etwa 2 Kilometer langer Stau. Der Verkehr konnte aber, über die im Autobahndreieck Stuhr befindliche Abfahrt auf die B 322, die Autobahn unmittelbar vor der Unfallstelle verlassen.

Durch die Autobahnmeisterei Wildeshausen wurde die Unfallstelle abgesichert und eine Reinigung veranlasst.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

