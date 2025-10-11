Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw in Nordenham/Blexen ++ Unfallbeteiligter ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Im Kreuzungsbereich B 212/Lange Straße in Nordenham/Blexen kam es am Freitag, 10.10.2025, gegen 23:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem, neben Sachschäden an den beiden beteiligten Pkw, ein Beteiligter auch keine Fahrerlaubnis hatte. Eine 17-Jährige Nordenhamerin befuhr dabei im Rahmen des begleiteten Fahrens aus Richtung des Fähranlegers kommend die B 212. Im genannten Kreuzungsbereich bog sie nach links in die Lange Straße ab und verursachte dabei einen Zusammenstoß mit dem in Gegenrichtung fahrenden Pkw eines 44-jährigen Nordenhamers. Im Verlauf der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 44-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. So erwartet nun die 17-Jährige ein Ordnungswidrigkeitenverfahren während gegen den 44-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

