Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Brake ++ Beschuldigter kommt in Justizvollzugsanstalt

Delmenhorst (ots)

Der am Freitag, 10.10.2025, gegen 17:00 Uhr eingegangene Hinweis anderer Verkehrsteilnehmer, dass ein Pkw auf der B 212 in Elsfleth/Werner auffallend unsicher fahren würde, führte letztlich dazu, dass ein 51-Jähriger aus der Gemeinde Hude einer Justizvollzugsanstalt zugeführt wurde. Der gemeldete Pkw konnte nämlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der 51-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem ergab eine Abfrage seiner Person, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erlassen worden war. So wurde der Beschuldigte schließlich einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

