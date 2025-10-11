Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit Sachschaden bei Überholmanöver in Neerstedt ++ Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 10.10.2025, kam es gegen 17:05 Uhr auf der Kirchhatter Straße in Höhe der Einmündung "Rhader Sand" unter Beteiligung zweier Pkw im Zuge eines Überholmanövers zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge der Verursacher sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Eine 18-jährige aus der Gemeinde Dötlingen befuhr dabei mit dem Pkw die Kirchhatter Straße in Richtung Neerstedt und setzte bei geradem Straßenverlauf zum Überholen eines vorausfahrenden Pkw an; dieser beschleunigte aber während des Überholvorganges derart stark, dass der 18-Jährigen ein Wiedereinscheren auf ihre Fahrspur nicht möglich war. Um einen Zusammenstoß mit dem dann bestehenden Gegenverkehr zu verhindern, wich die 18-Jährige in Höhe der Einmündung "Rhader Sand" nach links auf eine dortige Ackerfläche aus und kam dort zum Stehen. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Am Pkw der 18-Jährigen entstand ein geschätzter Sachschaden von 8000 Euro. Bislang können keine Angaben zum Verursacher und dem genutzten Pkw gemacht werden. Hinweise erbittet die Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410. Von Interesse wären dabei insbesondere die Insassen eines Pkw, der sich hinter den beteiligten Fahrzeugen befunden haben soll, sowie die des Gegenverkehrs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell