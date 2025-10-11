Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser in der Gem. Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Zwei in der "Wittekindstraße bzw. "Am Kullerkamp" liegende Einfamilienhäuser waren am Freitag, 10.10.2025, im Zeitraum 14:15 - 17:30 Uhr das Ziel eines Einbruches. Nachdem sich gewaltsam über ein Fenster bzw. eine Terrassentür Zugang verschafft worden war, wurde in den Häusern nach Wertgegenständen gesucht. Angaben zu möglichem Diebesgut können zur Zeit nicht gemacht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell