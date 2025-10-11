PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser in der Gem. Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Zwei in der "Wittekindstraße bzw. "Am Kullerkamp" liegende Einfamilienhäuser waren am Freitag, 10.10.2025, im Zeitraum 14:15 - 17:30 Uhr das Ziel eines Einbruches. Nachdem sich gewaltsam über ein Fenster bzw. eine Terrassentür Zugang verschafft worden war, wurde in den Häusern nach Wertgegenständen gesucht. Angaben zu möglichem Diebesgut können zur Zeit nicht gemacht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i. A. Janßen, PHK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

  11.10.2025 – 11:56

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser in Wardenburg

    Delmenhorst (ots) - Am Freitag, 10.10.2025, kam es im Zeitraum 14:45 - 17:00 Uhr in Wardenburg zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Bei den im Korrbäksweg bzw. Schehnberger Weg befindlichen Objekten wurden zunächst ein Fenster bzw. eine Seitentür gewaltsam geöffnet, bevor im Inneren nach Wertgegenständen gesucht wurde. Angaben zu evtl. erlangtem Diebesgut ...

  10.10.2025 – 18:30

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versammlung vor einem fleischverarbeitenden Betrieb

    Delmenhorst (ots) - Der Betrieb in einer fleischverarbeitenden Firma in Delmenhorst wurde am Freitag, 10. Oktober 2025, durch eine Versammlung blockiert. Rund 60 Demonstrantinnen und Demonstranten versperrten ab 09:30 Uhr mehrere Zufahrten des Betriebs in der Nordenhamer Straße. Einige ketteten sich an Toren fest und fixierten ihre Hände mit Klebstoffen auf dem ...

  10.10.2025 – 09:13

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fußgängerin von Pkw erfasst und leicht verletzt

    Delmenhorst (ots) - Eine Fußgängerin wurde am Donnerstag, 09. Oktober 2025, 20:40 Uhr, in Delmenhorst von einem Auto erfasst und verletzt. Die 20-jährige Delmenhorsterin war zu Fuß auf dem Gehweg der Syker Straße unterwegs und querte diese bei grüner Ampel. Zeitgleich befuhr ein 20-jähriger Delmenhorster mit einem Kleinwagen die Langenwischstraße, aus der er ...

