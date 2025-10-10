Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versammlung vor einem fleischverarbeitenden Betrieb

Delmenhorst (ots)

Der Betrieb in einer fleischverarbeitenden Firma in Delmenhorst wurde am Freitag, 10. Oktober 2025, durch eine Versammlung blockiert.

Rund 60 Demonstrantinnen und Demonstranten versperrten ab 09:30 Uhr mehrere Zufahrten des Betriebs in der Nordenhamer Straße. Einige ketteten sich an Toren fest und fixierten ihre Hände mit Klebstoffen auf dem Boden. Nach Rücksprache mit der betroffenen Firma wurde ab 14:00 Uhr mit der Räumung eines der blockierten Tore begonnen, um den Betrieb auf dem Gelände zu ermöglichen. Einer zuvor mehrfach verkündeten Aufforderung durch die Polizei zur Freigabe dieses Tores wurde nicht nachgekommen.

Von der Räumung waren 15 Personen betroffen, von denen sich sieben auf dem Boden fixiert hatten. Keine der 15 Personen führte Ausweisdokumente mit sich, weshalb sie zur Dienststelle transportiert und erkennungsdienstlich behandelt werden mussten. Gegen sie wird wegen des Verdachts der Nötigung, des Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ermittelt. Die 15 Personen konnten das Dienststellengelände verlassen, wurden aber mit Platzverweisen belegt. Durch die Maßnahmen der Polizei wurde niemand verletzt. Nachdem die Zufahrt durch das geräumte Tor wieder möglich war, lösten sich die übrigen Blockade-Aktionen selbständig auf.

Für die Dauer der Räumung war die Nordenhamer Straße zwischen Lemwerder und Hasberger Straße gesperrt. Die Freigabe erfolgte gegen 17:40 Uhr.

