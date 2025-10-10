Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Prinzhöfte

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 09. Oktober 2025, gegen 17:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Prinzhöfte entstanden. Die beteiligten Personen blieben unverletzt.

Ein 56-jähriger Mann aus der Gemeinde Harpstedt war mit einem Volvo in der Straße "Wilhelmshöhe" unterwegs und geriet beim Durchfahren einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem Traktor eines 29-Jährigen aus Stuhr.

Am Volvo, in dem die Airbags auslösten, entstanden erhebliche Frontschäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Die Schäden am Traktor konnten noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell