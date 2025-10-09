Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zeugen nach schwerem Diebstahl auf Parkplatz an der Autobahn 1 in Harpstedt gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem schweren Diebstahl auf einem Parkplatz an der Autobahn 1 in Harpstedt bittet die Autobahnpolizei Ahlhorn um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Dienstag, 07. Oktober 2025, 21:00 Uhr, bis Mittwoch, 08. Oktober 2025, 06:00 Uhr, haben Unbekannte auf dem Parkplatz Delmetal der Richtungsfahrbahn Hamburg, gelegen zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener, Saugroboter gestohlen. Dazu begaben sie sich zu einem auf dem Parkplatz abgestellten Sattelzug, schlitzten die Plane des Anhängers auf und entnahmen durch die entstandene Öffnung mehrere Pakete. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Parkplatz gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell