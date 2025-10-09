Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in der Gemeinde Großenkneten leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Sannum sind am Donnerstag, 09. Oktober 2025, 08:30 Uhr, zwei Personen leicht verletzt worden.

Zur Unfallzeit war ein 50-jähriger Oldenburger mit einem Renault auf der Sannumer Straße in Richtung Huntlosen unterwegs. In Höhe des Pflegeheims wollte er am SUV einer 51-Jährigen aus Oldenburg vorbeifahren, die nach links auf das Grundstück der Einrichtung abbiegen wollte und halten musste. Aufgrund Gegenverkehrs musste er sein Vorhaben abbrechen und nach rechts ausweichen, wo er mit dem Heck des stehenden SUV kollidierte.

Beide Personen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Der Renault musste abgeschleppt, der SUV konnte auf dem Gelände des Pflegeheims abgestellt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Am Unfallort kam es bis ungefähr 10:00 Uhr zu Behinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell