Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer durch Kollision mit E-Scooter leicht verletzt +++ Verursacher fährt auf der falschen Seite

Delmenhorst (ots)

Bei einer Kollision mit dem Fahrer eines E-Scooters ist am Mittwoch, 08. Oktober 2025, gegen 18:05 Uhr, ein Radfahrer leicht verletzt worden. Der Verursacher war auf der falschen Seite des Radwegs unterwegs.

Der 17-jährige Delmenhorster befuhr mit dem E-Scooter den Radweg der Grüne Straße in Richtung Stadtmitte und war dabei auf der linken Seite unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Johann-Schmidt-Straße kollidierte der 17-Jährige frontal mit einem entgegenkommenden 41-Jährigen aus Delmenhorst, der den Radweg auf der richtigen Seite befuhr.

Der Radfahrer stürzte nach dem Zusammenstoß und erlitt Verletzungen an Ellenbogen und Handgelenk. Auf eine medizinische Behandlung vor Ort verzichtete er.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell