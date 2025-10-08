Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zusammenstoß zwischen Fahrrad und geparktem Auto in Hude +++ Zeugenaufruf

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Radfahrer ist in Hude mit einem Auto zusammengestoßen. Das beschädigte Fahrrad wurde am Unfallort zurückgelassen, weshalb die Polizei nun um Hinweise zu den Nutzern bittet.

Die geschädigte 23-Jährige aus Hude suchte am Dienstag, 07. Oktober 2025, die Dienststelle in Hude auf und gab hier zu Protokoll, dass sie ihren blauen Kleinwagen am Vortag, gegen 12:45 Uhr, in der Straße "Hohelucht" geparkt hatte. Als sie am nächsten Morgen zum Auto zurückkehrte, stellte sie Schäden am Heck fest. In unmittelbarer Nähe zu ihrem geparkten Auto entdeckte sie ein beschädigtes und nicht mehr fahrbereites Fahrrad. Anhand der Schäden ist davon auszugehen, dass eine bislang unbekannte Person mit diesem Fahrrad gegen ihr Auto gefahren ist und sich anschließend vom Unfallort entfernte.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Herrenrad des Herstellers Peugeot, Modell Nice. Die Polizei fragt nun, wer Angaben zu den Nutzern des abgebildeten Rades machen kann. Hinweise werden von der Polizei Hude unter 04408/80903-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell