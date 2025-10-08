PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zusammenstoß zwischen Fahrrad und geparktem Auto in Hude +++ Zeugenaufruf

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zusammenstoß zwischen Fahrrad und geparktem Auto in Hude +++ Zeugenaufruf
  • Bild-Infos
  • Download

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Radfahrer ist in Hude mit einem Auto zusammengestoßen. Das beschädigte Fahrrad wurde am Unfallort zurückgelassen, weshalb die Polizei nun um Hinweise zu den Nutzern bittet.

Die geschädigte 23-Jährige aus Hude suchte am Dienstag, 07. Oktober 2025, die Dienststelle in Hude auf und gab hier zu Protokoll, dass sie ihren blauen Kleinwagen am Vortag, gegen 12:45 Uhr, in der Straße "Hohelucht" geparkt hatte. Als sie am nächsten Morgen zum Auto zurückkehrte, stellte sie Schäden am Heck fest. In unmittelbarer Nähe zu ihrem geparkten Auto entdeckte sie ein beschädigtes und nicht mehr fahrbereites Fahrrad. Anhand der Schäden ist davon auszugehen, dass eine bislang unbekannte Person mit diesem Fahrrad gegen ihr Auto gefahren ist und sich anschließend vom Unfallort entfernte.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Herrenrad des Herstellers Peugeot, Modell Nice. Die Polizei fragt nun, wer Angaben zu den Nutzern des abgebildeten Rades machen kann. Hinweise werden von der Polizei Hude unter 04408/80903-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 11:01

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: RÜCKNAHME der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person aus Seniorenheim in Ganderkesee +++ Mann tot in Schwanewede aufgefunden

    Delmenhorst (ots) - Der vermisste Mann aus einem Wohnheim in Ganderkesee ist tot. Er wurde bereits Ende September in einem See in Schwanewede-Neuenkirchen gefunden. Anhaltspunkte für Fremdverschulden lagen nicht vor. Es wird darum gebeten, das im Rahmen der Vermisstenfahndung veröffentlichte Bild zu löschen und ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 09:45

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in ein Einfamilienhaus +++ Zeugen gesucht

    Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 07. Oktober 2025, sind bislang unbekannte Personen in ein Delmenhorster Einfamilienhaus eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von ungefähr 10:00 bis 18:30 Uhr haben Unbekannte die Hauseingangstür des Hauses in der Feldstraße aufgehebelt und sich so Zutritt zum Wohnraum verschafft. Ob sie bei der ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 09:06

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Junge von Kleinbus erfasst

    Delmenhorst (ots) - Mit viel Glück ist ein Junge am Dienstag, 07. Oktober 2025, gegen 16:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst unverletzt geblieben. Zur Unfallzeit war ein 50-jähriger Delmenhorster mit einem Kleinbus auf der Mühlenstraße in Richtung Marktstraße unterwegs. An der Ampelkreuzung zur Innenstadt missachtete er das für seine Richtung geltende Rotlicht und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren