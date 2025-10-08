PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Junge von Kleinbus erfasst

Delmenhorst (ots)

Mit viel Glück ist ein Junge am Dienstag, 07. Oktober 2025, gegen 16:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst unverletzt geblieben.

Zur Unfallzeit war ein 50-jähriger Delmenhorster mit einem Kleinbus auf der Mühlenstraße in Richtung Marktstraße unterwegs. An der Ampelkreuzung zur Innenstadt missachtete er das für seine Richtung geltende Rotlicht und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte er mit einem Sechsjährigen aus Delmenhorst, der zu Fuß aus der Innenstadt kam und die Fahrbahn bei grüner Ampel in Richtung Oldenburger Straße querte.

Am Unfallort wurde der Junge als unverletzt eingestuft. Er wurde trotzdem für weitere Untersuchungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Schäden am Kleinbus waren nicht erkennbar.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

