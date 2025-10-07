Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verfahren nach Fahrzeugkontrolle eingeleitet

Delmenhorst (ots)

Einen Autofahrer ohne Fahrerlaubnis kontrollierten Beamte der Polizei am Montag, 06. Oktober 2025, in Delmenhorst. Er war zudem im Besitz verbotener Gegenstände.

Die Beamten stoppten den VW des 36-jährigen Fahrers gegen 18:00 Uhr im Heidkruger Weg. Der Bremer konnte keinen Führerschein aushändigen und war auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er schien zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen. Ein durchgeführter Test zeigte den möglichen Konsum von Marihuana und Kokain an. In der Mittelkonsole des Autos lagen griffbereit ein Elektroschocker und eine Machete mit einer 30 Zentimeter langen Klinge. In einer Bauchtasche führte der 36-Jährige ein weiteres Messer mit.

Die Fahrzeugschlüssel und die Waffen behielten die Beamten ein. Gegen den 36-Jährigen leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen verkehrs- und waffenrechtlicher Verstöße ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell