Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 29 in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Montag, 06. Oktober 2025, gegen 15:00 Uhr, durch einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Wardenburg entstanden.

Zur Unfallzeit war eine 29-jährige Frau aus Cloppenburg mit einem Ford auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Ahlhorn unterwegs. Ihr folgte ein 34-jähriger Mann aus dem Kreis Osnabrück mit einem Kleintransporter. Aus Unachtsamkeit fuhr er in Höhe der Anschlussstelle Wardenburg auf das Auto der vorausfahrenden Cloppenburgerin auf.

Beide Autos waren nach dem Auffahrunfall nicht mehr fahrbereit. Der Transporter kam auf dem Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle zum Stillstand, der Ford wenige Meter hinter der Ausfahrt auf dem Seitenstreifen. Geräumt war die Unfallstelle gegen 16:30 Uhr. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.

