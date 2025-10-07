Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Montag, 06. Oktober 2025, 18:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wardenburg entstanden. Personen wurden aber nicht verletzt.

Zur Unfallzeit wollte eine 39-jährige Frau aus Oldenburg mit einem Audi aus dem Westerburger Weg in die Astruper Straße einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 52-Jährigen aus Dötlingen, die mit einem Ford in Richtung Sandkrug unterwegs war und frontal in die linke Seite vom Audi prallte.

Der Audi musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell