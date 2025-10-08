Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zwei Personen bei Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 28 in Hude verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 28 in Hude sind am Dienstag, 07. Oktober 2025, gegen 15:10 Uhr, zwei Personen leicht verletzt worden.

Ein 35-jähriger Oldenburger war zur Unfallzeit mit einem Seat auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Oldenburg unterwegs. Kurz hinter dem Parkplatz Hemmelsberg musste er aufgrund hohen Verkehrsaufkommens bremsen. Ihm folgte ein 45-jähriger Mann aus dem Kreis Minden-Lübbecke mit einem Kleintransporter, der die Situation zu spät erkannte. Er fuhr ungebremst auf das Heck vom Seat auf und schob diesen nach rechts in die Außenschutzplanken.

Der Seat kam schwer beschädigt auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Der Kleintransporter wies ebenfalls erhebliche Schäden auf und blockierte den rechten Fahrstreifen. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von etwa 45.000 Euro. Beide Männer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten, in die auch 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Altmoorhausen und Kirchhatten eingebunden waren, wurde die Autobahn in Richtung Oldenburg halbseitig gesperrt. Nachdem die Unfallstelle geräumt war, konnte die Fahrbahn gegen 16:30 Uhr wieder freigegeben werden.

