Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 07. Oktober 2025, gegen 07:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen entstanden. Verletzt wurde niemand.

Eine 50-jährige Frau aus Vechta war zur Unfallzeit mit einem SUV auf der Visbeker Straße in Richtung Wildeshausen unterwegs. Kurz vor dem Kreuzungsbereich in Holzhausen setzte sie zum Überholen an. Dabei stieß sie mit dem VW eines vorausfahrenden 31-Jährigen aus Visbek zusammen, der nach links in Richtung Holzhausen abbiegen wollte.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

