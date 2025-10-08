Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: RÜCKNAHME der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person aus Seniorenheim in Ganderkesee +++ Mann tot in Schwanewede aufgefunden

Delmenhorst (ots)

Der vermisste Mann aus einem Wohnheim in Ganderkesee ist tot. Er wurde bereits Ende September in einem See in Schwanewede-Neuenkirchen gefunden. Anhaltspunkte für Fremdverschulden lagen nicht vor.

Es wird darum gebeten, das im Rahmen der Vermisstenfahndung veröffentlichte Bild zu löschen und nicht weiter zu teilen.

+++ Öffentlichkeitsfahndung vom 22. September 2025 +++

Bei der Suche nach einer vermissten Person aus einem Seniorenheim in Ganderkesee bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung und veröffentlicht ein Bild des Mannes.

(...)

Der Vermisste leidet an Demenz, ist aber gut zu Fuß unterwegs und nutzt auch den öffentlichen Nahverkehr. Die bisherigen Suchmaßnahmen und Überprüfungen an Kontaktadressen - auch im Kreis Osterholz - führten nicht zum Auffinden des Vermissten.

Aufgrund der nun gerade nachts fallenden Temperaturen muss von einer Gefahr für den Vermissten ausgegangen werden, weshalb die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Suche gebeten wird. Wer den Mann sieht oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell