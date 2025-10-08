PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: RÜCKNAHME der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person aus Seniorenheim in Ganderkesee +++ Mann tot in Schwanewede aufgefunden

Delmenhorst (ots)

Der vermisste Mann aus einem Wohnheim in Ganderkesee ist tot. Er wurde bereits Ende September in einem See in Schwanewede-Neuenkirchen gefunden. Anhaltspunkte für Fremdverschulden lagen nicht vor.

Es wird darum gebeten, das im Rahmen der Vermisstenfahndung veröffentlichte Bild zu löschen und nicht weiter zu teilen.

+++ Öffentlichkeitsfahndung vom 22. September 2025 +++

Bei der Suche nach einer vermissten Person aus einem Seniorenheim in Ganderkesee bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung und veröffentlicht ein Bild des Mannes.

(...)

Der Vermisste leidet an Demenz, ist aber gut zu Fuß unterwegs und nutzt auch den öffentlichen Nahverkehr. Die bisherigen Suchmaßnahmen und Überprüfungen an Kontaktadressen - auch im Kreis Osterholz - führten nicht zum Auffinden des Vermissten.

Aufgrund der nun gerade nachts fallenden Temperaturen muss von einer Gefahr für den Vermissten ausgegangen werden, weshalb die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Suche gebeten wird. Wer den Mann sieht oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 09:45

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in ein Einfamilienhaus +++ Zeugen gesucht

    Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 07. Oktober 2025, sind bislang unbekannte Personen in ein Delmenhorster Einfamilienhaus eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von ungefähr 10:00 bis 18:30 Uhr haben Unbekannte die Hauseingangstür des Hauses in der Feldstraße aufgehebelt und sich so Zutritt zum Wohnraum verschafft. Ob sie bei der ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 09:06

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Junge von Kleinbus erfasst

    Delmenhorst (ots) - Mit viel Glück ist ein Junge am Dienstag, 07. Oktober 2025, gegen 16:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst unverletzt geblieben. Zur Unfallzeit war ein 50-jähriger Delmenhorster mit einem Kleinbus auf der Mühlenstraße in Richtung Marktstraße unterwegs. An der Ampelkreuzung zur Innenstadt missachtete er das für seine Richtung geltende Rotlicht und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren