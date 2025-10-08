Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in ein Einfamilienhaus +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 07. Oktober 2025, sind bislang unbekannte Personen in ein Delmenhorster Einfamilienhaus eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von ungefähr 10:00 bis 18:30 Uhr haben Unbekannte die Hauseingangstür des Hauses in der Feldstraße aufgehebelt und sich so Zutritt zum Wohnraum verschafft. Ob sie bei der anschließenden Suche nach Wertgegenständen erfolgreich waren, konnte noch nicht gesagt werden. An der Haustür entstanden durch massive Gewalteinwirkung aber nicht unerhebliche Schäden.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Feldstraße, zwischen Hindenburgstraße und "An der Schaftrift" gesehen hat, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

