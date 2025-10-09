Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fußgänger durch Unfall schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein Fußgänger ist am Mittwoch, 08. Oktober 2025, 19:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst schwer verletzt worden.

Zur Unfallzeit befuhr eine 55-jährige Delmenhorsterin mit einem Kleinwagen die Brauenkamper Straße. Bei grüner Ampel bog sie nach rechts in die Oldenburger Straße ein, um die Fahrt in Richtung Stadtmitte fortzusetzen. Dabei erfasste sie den 34-Jährigen aus Delmenhorst, der die Kreuzung zu Fuß in Richtung Brauenkamper Straße querte. Für Fußgänger leuchtete die Ampel ebenfalls grün.

Der 34-Jährige war nach dem Unfall zwar ansprechbar, erlitt aber schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Autofahrerin blieb äußerlich unverletzt, war aber sichtlich mitgenommen und wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus gefahren. An der Unfallstelle kam es bis ungefähr 20:30 Uhr zu Behinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell