Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Junger Autofahrer führt Schlagringe mit sich

Delmenhorst (ots)

Möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel stand am Donnerstag, 09. Oktober 2025, gegen 02:30 Uhr, ein junger Autofahrer in Delmenhorst. Gegen ihn ist wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zusätzlich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Der 18-jährige Delmenhorster war mit einem Kleinwagen auf der Annenheider Allee unterwegs und wurde in Höhe eines Hotels kontrolliert. Er machte den Eindruck, unter dem Eindruck berauschender Mittel zu stehen. Ein durchgeführter Test erhärtete den Verdacht und zeigte den möglichen Konsum von Marihuana an. Weil die Entnahme einer Blutprobe und damit der Transport im Streifenwagen erforderlich waren, wurde der junge Mann durchsucht. Schon vor dem Beginn der Durchsuchung händigte er auf Nachfrage zwei Schlagringe aus.

Die Schlagringe, bei denen es sich um verbotene Waffen handelt, wurden beschlagnahmt. Die Autoschlüssel behielt die Polizei zur Verhinderung der Weiterfahrt ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell