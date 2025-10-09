Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Leerstehendes Mehrfamilienhaus durch Feuer beschädigt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 08. Oktober 2025, gegen 14:45 Uhr, ist in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in Delmenhorst ein Brand ausgebrochen. Gegen drei Jugendliche wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Eine Zivilstreife der Polizei wurde gegen 14:45 Uhr auf dunklen Rauch aufmerksam, der aus einem Obergeschoss des Hauses "Am Wollepark" drang. Unverzüglich wurde die Feuerwehr verständigt, die mit zehn Einsatzkräften zum Brandort ausrückte und brennenden Müll im vierten Obergeschoss löschte. Im Gebäude entstanden geringe Schäden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Im unmittelbaren Nahbereich des Hauses traf die Zivilstreife auf drei Jugendliche aus Delmenhorst. Sie hatten zum Teil verrußte Hände, weshalb der Verdacht bestand, dass sie für die Brandentstehung verantwortlich gewesen sein könnten. Auf einem ihrer Smartphones konnte zudem ein Video gesichert werden, auf dem das Entzünden des Feuers zu sehen war. Gegen die 14-Jährige und die beiden 16-Jährigen ist ein Verfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet worden. Sie wurden abschließend in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben.

