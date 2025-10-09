PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Leerstehendes Mehrfamilienhaus durch Feuer beschädigt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 08. Oktober 2025, gegen 14:45 Uhr, ist in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in Delmenhorst ein Brand ausgebrochen. Gegen drei Jugendliche wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Eine Zivilstreife der Polizei wurde gegen 14:45 Uhr auf dunklen Rauch aufmerksam, der aus einem Obergeschoss des Hauses "Am Wollepark" drang. Unverzüglich wurde die Feuerwehr verständigt, die mit zehn Einsatzkräften zum Brandort ausrückte und brennenden Müll im vierten Obergeschoss löschte. Im Gebäude entstanden geringe Schäden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Im unmittelbaren Nahbereich des Hauses traf die Zivilstreife auf drei Jugendliche aus Delmenhorst. Sie hatten zum Teil verrußte Hände, weshalb der Verdacht bestand, dass sie für die Brandentstehung verantwortlich gewesen sein könnten. Auf einem ihrer Smartphones konnte zudem ein Video gesichert werden, auf dem das Entzünden des Feuers zu sehen war. Gegen die 14-Jährige und die beiden 16-Jährigen ist ein Verfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet worden. Sie wurden abschließend in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 09:05

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Junger Autofahrer führt Schlagringe mit sich

    Delmenhorst (ots) - Möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel stand am Donnerstag, 09. Oktober 2025, gegen 02:30 Uhr, ein junger Autofahrer in Delmenhorst. Gegen ihn ist wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zusätzlich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Der 18-jährige Delmenhorster war mit einem Kleinwagen auf der Annenheider Allee unterwegs ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 07:37

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fußgänger durch Unfall schwer verletzt

    Delmenhorst (ots) - Ein Fußgänger ist am Mittwoch, 08. Oktober 2025, 19:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst schwer verletzt worden. Zur Unfallzeit befuhr eine 55-jährige Delmenhorsterin mit einem Kleinwagen die Brauenkamper Straße. Bei grüner Ampel bog sie nach rechts in die Oldenburger Straße ein, um die Fahrt in Richtung Stadtmitte fortzusetzen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren