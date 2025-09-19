Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Unklare Flüssigkeit in einem Klassenzimmer führt zu Atemwegsreizungen bei 14 Personen - Eine Schülerin wird leicht verletzt.

Hannover (ots)

Die Feuerwehr Hannover wurde am heutigen Freitagmorgen gegen 09:30 Uhr zu einem Einsatz in die Kirchröder Straße im Stadtteil Kleefeld alarmiert. Im Klassenzimmer einer berufsbildenden Schule meldete eine Schülerin Atemwegsreizungen. Da zusätzlich eine unklare Flüssigkeit im Klassenzimmer festgestellt wurde, alarmierte die Regionsleitstelle neben einem Rettungswagen auch die Feuerwehr. Im Verlauf des Einsatzes teilten weitere im Klassenzimmer befindliche Personen ebenfalls Atemwegsreizungen mit, sodass neben weiteren Rettungsmitteln vorsorglich auch ein Leitender Notarzt sowie ein Großraumrettungswagen alarmiert wurden. Insgesamt sichtete der Rettungsdienst 14 Personen, elf Schülerinnen und Schüler sowie drei Lehrkräfte, wovon eine Schülerin als leicht verletzt eingestuft wurde. Der Transport in ein Krankenhaus war aber nicht notwendig.

Eine Identifizierung der Flüssigkeit war trotz Messungen und Analysen durch eine spezielle Gefahrgut-Einheit der Feuerwehr Hannover nicht mehr möglich. Eine weitere Gefährdung konnte aber ausgeschlossen werden.

Die Feuerwehr war mit ca. 30 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen bis ca. 11:30 Uhr an der Kirchröder Straße im Einsatz. Der Schulbetrieb war nicht weiter beeinträchtigt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

