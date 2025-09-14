Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Verkehrsunfall auf Bahnbrücke sorgt für Behinderungen im Bahnverkehr - korrigiert

Hannover-Kleefeld (ots)

In der Nacht zum Sonntag überschlug sich im hannoverschen Stadtteil Kleefeld ein PKW. Der Unfall hatte Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Gegen 23:25 Uhr erreichte die Regionsleitstelle die Meldung über einen Verkehrsunfall mit einem PKW in Hannover-Kleefeld. Das Fahrzeug überschlug sich auf der Karl-Wiechert-Allee und kam auf dem Dach zum Liegen. Der augenscheinlich unverletzte Fahrer wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich auf einer Brücke, die über die Gleisanlagen der Deutschen Bahn führt. Hier kollidierte das verunfallte Fahrzeug mit einem Betonpoller, welche die Fahrbahn im Brückenbereich seitlich begrenzen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Betonpoller durch das Brückengeländer auf die Bahnanlagen geschleudert und beschädigte hier eine Oberleitung. Ein vollbesetzter, durchfahrender Zug wurde wiederum hierdurch beschädigt und kam in der Folge zum Stehen. Ein weiterer nachfolgender Zug wurde aufgrund dessen ebenfalls an der Weiterfahrt gehindert. Sämtliche Fahrgäste verblieben zunächst in den Zügen. Die Deutsche Bahn arbeitet derzeit daran, Züge und Fahrgäste in nahegelegene Bahnhöfe zu verfahren. Seitens der Feuerwehr können zum weiteren Verlauf keine Angaben gemacht werden. Zur Unfallursache des PKW und zur Schadenshöhe liegen der Feuerwehr derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

