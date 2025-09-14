PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Verkehrsunfall auf Bahnbrücke sorgt für Behinderungen im Bahnverkehr - korrigiert

Hannover-Kleefeld (ots)

In der Nacht zum Sonntag überschlug sich im hannoverschen Stadtteil Kleefeld ein PKW. Der Unfall hatte Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Gegen 23:25 Uhr erreichte die Regionsleitstelle die Meldung über einen Verkehrsunfall mit einem PKW in Hannover-Kleefeld. Das Fahrzeug überschlug sich auf der Karl-Wiechert-Allee und kam auf dem Dach zum Liegen. Der augenscheinlich unverletzte Fahrer wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich auf einer Brücke, die über die Gleisanlagen der Deutschen Bahn führt. Hier kollidierte das verunfallte Fahrzeug mit einem Betonpoller, welche die Fahrbahn im Brückenbereich seitlich begrenzen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Betonpoller durch das Brückengeländer auf die Bahnanlagen geschleudert und beschädigte hier eine Oberleitung. Ein vollbesetzter, durchfahrender Zug wurde wiederum hierdurch beschädigt und kam in der Folge zum Stehen. Ein weiterer nachfolgender Zug wurde aufgrund dessen ebenfalls an der Weiterfahrt gehindert. Sämtliche Fahrgäste verblieben zunächst in den Zügen. Die Deutsche Bahn arbeitet derzeit daran, Züge und Fahrgäste in nahegelegene Bahnhöfe zu verfahren. Seitens der Feuerwehr können zum weiteren Verlauf keine Angaben gemacht werden. Zur Unfallursache des PKW und zur Schadenshöhe liegen der Feuerwehr derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Raphael Schrank
Telefon: 0511 912-1405
E-Mail: Feuerwehr-Pressesprecher@Hannover-Stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hannover
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hannover
Alle Meldungen Alle
  • 13.09.2025 – 19:30

    FW Hannover: Personenrettung an der Leine aus unwegsamen Gelände

    Hannover (ots) - Eine männliche Person wurde heute Abend durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Hannover im Bereich der Wasserkunst zwischen den Stadtteilen Limmer und Herrenhausen aus einer unglücklichen Situation an der Leine Nähe des dortigen Leinewehrs gerettet. Gegen 17:20 Uhr wurde die Regionsleitstelle Hannover durch einen Notruf darüber informiert, dass eine männliche Person im Bereich des Leinewehrs an der ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 14:51

    FW Hannover: PKW durchbricht Garagentor

    Hannover (ots) - Am heutigen Vormittag fuhr eine 87-jährige Fahrzeugführerin in Hannover-Sahlkamp aus bislang unbekannter Ursache durch ein Garagentor. Gegen 10.30 Uhr erreichte die Regionsleitstelle Hannover die Meldung über einen Verkehrsunfall in Hannover-Sahlkamp. Auf einem Privatgrundstück soll ein PKW durch ein nicht vollständig geöffnetes Garagentor gefahren sein. Die Leitstelle entsandte daraufhin einen ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 13:37

    FW Hannover: Brand zerstört Anbauten einer Gartenlaube

    Hannover (ots) - Am heutigen Donnerstagmorgen brannte in Hannover-Badenstedt eine Laube. Durch das Feuer wurden kleinere anbauten der Gartenlaube zerstört. Die Laube selbst blieb unversehrt. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde ein Hund aus der Laube gerettet. Verletzt wurde niemand. Gegen 10:40 Uhr wurde die Regionsleitstelle Hannover durch Gartennachbarn der betroffenen Laube über den Notruf 112 über eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren