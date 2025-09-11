Feuerwehr Hannover

FW Hannover: PKW durchbricht Garagentor

Hannover (ots)

Am heutigen Vormittag fuhr eine 87-jährige Fahrzeugführerin in Hannover-Sahlkamp aus bislang unbekannter Ursache durch ein Garagentor. Gegen 10.30 Uhr erreichte die Regionsleitstelle Hannover die Meldung über einen Verkehrsunfall in Hannover-Sahlkamp. Auf einem Privatgrundstück soll ein PKW durch ein nicht vollständig geöffnetes Garagentor gefahren sein. Die Leitstelle entsandte daraufhin einen Löschzug, da unklar war ob Personen im PKW eingeklemmt waren. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war die 87-jährige Fahrerin schon von Anwohnenden aus dem PKW befreit. Die Feuerwehr hat den in der Garage verkeilten PKW geborgen und die Einsatzstelle gesichert. Die Fahrerin wurde vorsorglich in ein hannoversches Krankenhaus gebracht. Zur Schadenhöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

